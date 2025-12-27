Chevalier remplacé au PSG : La bombe de la presse italienne !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après sa signature, Lucas Chevalier est déjà remis en question, avec des prestations assez décevantes. Et au sein du Paris Saint-Germain on songerait déjà à le remplacer, puisque de l’autre côté des alpes on évoque depuis quelques semaines un intérêt prononcé pour Mike Maignan, en fin de contrat avec l’AC Milan.

On voit de plus en plus de stars françaises au PSG, avec évidemment l’explosion d’Ousmane Dembélé, devenu Ballon d’Or 2025. Mais la liste pourrait s’allonger, puisqu’un autre cadre de Didier Deschamps avec l’équipe de France pourrait bientôt débarquer à Paris.

Maignan au PSG ? Il s’agit de Mike Maignan, gardien titulaire des Bleus, qui évolue à l’AC Milan depuis 2021 et son arrivée en provenance du LOSC. Son contrat se termine en juin prochain et la presse italienne évoque des grosses tensions entre ses agents et la direction milanaise, qui empêcherait tout accord pour une éventuelle prolongation.