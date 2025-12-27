Transfert à l’OM : La grosse boulette annoncée à sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2022, l’OM décidait de s’offrir un nouvel attaquant : Luis Suarez. Buteur colombien, il arrivait alors en provenance de Grenade. Mais voilà qu’à Marseille, ça a été un véritable échec et Suarez est vite reparti, étant prêté dès le mercato hivernal suivant avant un transfert définitif. Celui qui est aujourd’hui au Sporting Portugal le reconnait, signer avec le club phocéen a été une erreur et il en discute d’ailleurs avec sa femme.

Au cours des dernières années, l’OM s’était lancé à la quête d’un buteur, mais ça s’est régulièrement soldé par des échecs. Sur cette liste des loupés, on peut notamment retrouver le nom de Luis Suarez. Si le Colombien brille aujourd’hui au Sporting Portugal, du côté de Marseille, ça n’a clairement pas été une réussite, Suarez n’étant d’ailleurs resté que quelques mois à l’OM avant de faire ses valises.

« Hier encore, j’en parlais avec ma femme… » A l’occasion d’un entretien accordé à Record, Luis Suarez est revenu son passage à l’OM. Reconnaissant s’être trompé en signant avec le club phocéen, le Colombien a alors confié : « Hier encore, j’en parlais avec ma femme. Quand je suis parti à Marseille, je n’étais pas prêt psychologiquement, ce n’était donc pas le bon choix. Le temps te dira si tu avais raison ou non, et pour moi, il m’a montré que je n’avais pas raison, car je pensais être prêt, mais je ne l’étais pas ».