Pierre Ménès annonce le meilleur à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

3ème de Ligue 1 avant de commencer 2026, l'OM a connu une bonne première moitié de saison. Le club de la cité phocéenne peut compter sur un effectif efficace, à commencer par le gardien Geronimo Rulli. L'expérimenté Argentin est une valeur sûre à son poste et Pierre Ménès le considère comme le meilleur portier de Ligue 1.

Recruté à l'OM l'année dernière, Geronimo Rulli a connu une belle adaptation dans sa nouvelle équipe. L'Argentin de 33 ans fait preuve de belles qualités à son poste, à tel point qu'en France il est actuellement le meilleur selon Pierre Ménès. L'ancien journaliste de Canal+ dévoile son équipe-type de Ligue 1 à la mi-saison.

Geronimo Rulli meilleur gardien de Ligue 1 ? Au vu des difficultés présentées par Lucas Chevalier depuis le début de la saison, il ne figure même pas dans la discussion et Pierre Ménès préfère largement trancher du côté de Geronimo Rulli . « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Dans les buts, Geronimo Rulli s'impose de peu devant le Lensois Robin Risser, qui a fait des débuts plus qu'intéressant en Ligue 1. Mais bon, l'Argentin de Marseille est toujours décisif dans les moments parfois compliqués que peut connaitre l'OM dans ses différents matchs » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.