L’OM en deuil : L’annonce tragique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien entraîneur de Montpellier, Bordeaux, Saint-Étienne ou encore de l’OM, mais également adjoint au PSG et en équipe de France, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi matin, à l’âge de 72 ans. La club phocéen a rendu hommage à son ancien technicien, en poste en 2024.

Le football français a perdu l’une de ses figures. Ancien entraîneur emblématique de Montpellier, club confondé par son père qu’il dirigeait encore la saison dernière, Jean-Louis Gasset est mort vendredi matin, à l’âge de 72 ans. Ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, au PSG et en équipe de France, il avait également officié en solo du côté de l’OM en 2024.

L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce… pic.twitter.com/KeZgYHugeX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 26, 2025

« L’OM perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur » Peu après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, l’OM a salué la mémoire de l’Héraultais, nommé à la tête du club phocéen en février 2024 pour un intérim jusqu'à la fin de la saison. « L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport », peut-on lire sur le compte X de la formation olympienne.