L’OM en deuil : L’annonce tragique

Ancien entraîneur de Montpellier, Bordeaux, Saint-Étienne ou encore de l’OM, mais également adjoint au PSG et en équipe de France, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi matin, à l’âge de 72 ans. La club phocéen a rendu hommage à son ancien technicien, en poste en 2024.

Le football français a perdu l’une de ses figures. Ancien entraîneur emblématique de Montpellier, club confondé par son père qu’il dirigeait encore la saison dernière, Jean-Louis Gasset est mort vendredi matin, à l’âge de 72 ans. Ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, au PSG et en équipe de France, il avait également officié en solo du côté de l’OM en 2024.

« L’OM perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur »

Peu après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, l’OM a salué la mémoire de l’Héraultais, nommé à la tête du club phocéen en février 2024 pour un intérim jusqu'à la fin de la saison. « L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport », peut-on lire sur le compte X de la formation olympienne.

« Apprécié des joueurs comme des dirigeants, Jean-Louis Gasset laissait derrière lui l’image d’un homme juste »

« À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM », ajoute le club dans le message publié sur ses réseaux sociaux.

