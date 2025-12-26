Mercato : Un crack de l’OM au PSG, la trahison annoncée à l’étranger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a pris un virage radical dernièrement. Désormais, le club de la capitale a axé sa politique de recrutement sur la jeunesse, n’hésitant également plus à piocher en Ligue 1. Une politique qui pourrait d’ailleurs amener les Parisiens à recruter… du côté de l’OM. En effet, un crack de Roberto De Zerbi aurait visiblement tapé dans l’oeil du PSG.

A 18 ans, Darryl Bakola est l’un des cracks de l’OM sur lequel Roberto De Zerbi compte depuis le début de la saison. Mais voilà que l’avenir du milieu de terrain pourrait ne pas forcément s’écrire avec le club phocéen. Si l’Olympien est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027, les rumeurs se sont dernièrement multipliées et certaines évoquaient la possibilité d’un départ alors que l’OM voudrait prolonger Bakola.

De l’OM au PSG ? Partira ? Ne partira pas ? L’incertitude plane donc concernant l’avenir de Darryl Bakola. Et voilà que s’il venait à quitter l’OM, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club. Et si on assistait à une trahison du Marseillais ? Selon les informations de Caughtoffside, le PSG ferait notamment partie des clubs attentifs à la situation de Bakola. A voir maintenant s’il décidera de passer chez l’ennemi…