Transfert : La réponse fracassante d’un buteur à l’OM !

Aujourd’hui à Aston Villa, club qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de l’OGC Nice, Evann Guessand aurait toutefois pu connaitre une trajectoire complètement différente. En effet, par le passé, à plusieurs reprises, il a été question d’un éventuel intérêt de l’OM pour le buteur ivoirien. Toutefois, ça ne s’est jamais concrétisé entre l'OM et Guessand. Et pour cause..
Passé du côté de l’ASPTT Marseille durant sa jeunesse, Evann Guessand a ensuite filé du côté de l’OGC Nice, où il a explosé chez les professionnels. Mais voilà que le désormais attaquant d’Aston Villa aurait pu faire son grand retour du côté de la Canebière en s’engageant à l’OM. Une signature qui n’a toutefois jamais eu lieu et Daniel Riolo croit savoir pourquoi Guessand n’est jamais venu.
« Il n'a jamais voulu y aller »
Par le passé, à plusieurs reprises, on a donc évoqué le nom d’Evann Guessand à l’OM. En vain. Un mariage loupé à propos duquel Daniel Riolo s’est exprimé lors de l’After Foot. C’est alors qu’il a fait savoir : « Evann Guessand à l'OM ? Il n'a jamais voulu y aller ».
« L’OM ? Ils ne faisaient pas jouer les jeunes ! »
Evann Guessand aurait donc pu être un joueur de l’OM aujourd’hui, mais ça ne s’est finalement jamais concrétisé. « L’OM ? Ils ne faisaient pas jouer les jeunes ! Nice était un club qui faisait jouer les jeunes avec Claude Puel », avait d’ailleurs expliqué l’Ivoirien sur son choix de ne pas rejoindre le club phocéen plus jeune.