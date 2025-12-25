Transfert : La réponse fracassante d’un buteur à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Aston Villa, club qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de l’OGC Nice, Evann Guessand aurait toutefois pu connaitre une trajectoire complètement différente. En effet, par le passé, à plusieurs reprises, il a été question d’un éventuel intérêt de l’OM pour le buteur ivoirien. Toutefois, ça ne s’est jamais concrétisé entre l'OM et Guessand. Et pour cause..

Passé du côté de l’ASPTT Marseille durant sa jeunesse, Evann Guessand a ensuite filé du côté de l’OGC Nice, où il a explosé chez les professionnels. Mais voilà que le désormais attaquant d’Aston Villa aurait pu faire son grand retour du côté de la Canebière en s’engageant à l’OM. Une signature qui n’a toutefois jamais eu lieu et Daniel Riolo croit savoir pourquoi Guessand n’est jamais venu.

« Il n'a jamais voulu y aller » Par le passé, à plusieurs reprises, on a donc évoqué le nom d’Evann Guessand à l’OM. En vain. Un mariage loupé à propos duquel Daniel Riolo s’est exprimé lors de l’After Foot. C’est alors qu’il a fait savoir : « Evann Guessand à l'OM ? Il n'a jamais voulu y aller ».