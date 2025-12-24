Mercato : Fake-news annoncée à l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille est au centre des débats à quelques jours du début du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Un gros dossier fait notamment parler avec le possible échange entre Manuel Locatelli et Pierre-Emile Højbjerg, cadre de Roberto De Zerbi très apprécié par la Juventus.

On parle beaucoup des possibles recrues de l’hiver, mais la mission principale de l’OM sera surtout de retenir ses meilleurs éléments. Et la presse italienne a effrayé les Marseillais ces dernières semaines, en évoquant un possible départ de Pierre-Emile Højbjerg vers la Juventus.

L’échange Højbjerg-Locatelli, une « fake news » Pour forcer le verrou de l’OM, qui ne souhaite pas laisser filer l’international danois, les Bianconeri auraient proposé un échange avec Manuel Locatelli, ancien protégé de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Le journaliste italien Alessio Lento, annonce toutefois qu’aucune des parties impliquées dans ce dossier confirme ces informations, puisqu’elles parleraient même de « fake news ».