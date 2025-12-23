Transfert de Dembélé : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Et si le PSG perdait Ousmane Dembélé à l’issue de la saison ? Alors que les négociations bloquent entre les deux parties autour d’une prolongation, l’attaquant de 28 ans vivrait en plein malaise dans la capitale à cause de la gestion de son temps de jeu depuis son retour de blessure. Cela pourrait ouvrir une brèche pour un éventuel transfert, ce qui inquiéterait la formation parisienne.

Pour Ousmane Dembélé, la première partie de saison a été particulière. Ennuyé par quelques pépins physiques depuis le début de l’exercice 2025-2026, le Ballon d’Or 2025 n’a pas pu s’illustrer de la meilleure des manières. L’international français nagerait d’ailleurs en plein malaise chez les Rouge-et-Bleu à cause de la gestion de son temps de jeu depuis son retour de blessure.

Dembélé en plein malaise au PSG ? En effet, Luis Enrique ne voudrait prendre aucun risque avec la star du PSG. L’entraîneur espagnol opterait donc plutôt pour un retour progressif, en augmentant son temps de jeu petit à petit. Seulement, Ousmane Dembélé estime être apte pour jouer plus longtemps désormais. A cela, il faut ajouter que le PSG ne s’est toujours pas mis d’accord avec l’attaquant de 28 ans pour une prolongation.