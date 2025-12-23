Kylian Mbappé : Le PSG annonce du lourd sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, la star de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Après le départ de son ancien numéro 7, le PSG a réussi à construire un groupe solide, qui a soulevé la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Interrogé sur la saison dernière, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a mis en lumière sa capacité à bâtir une équipe.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a pris la direction de Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français a signé librement et gratuitement au Real.

Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024 Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé une année 2025 légendaire, ayant soulevé six trophées au total : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale.