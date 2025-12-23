Kylian Mbappé : Le PSG annonce du lourd sur le mercato !

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, la star de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Après le départ de son ancien numéro 7, le PSG a réussi à construire un groupe solide, qui a soulevé la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Interrogé sur la saison dernière, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a mis en lumière sa capacité à bâtir une équipe.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a pris la direction de Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français a signé librement et gratuitement au Real.
Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024
Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé une année 2025 légendaire, ayant soulevé six trophées au total : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale.
«Ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre savoir-faire pour construire une équipe»
Interrogé par L'Equipe, le PSG s'est vanté d'avoir frappé un grand coup sur le mercato après le départ de Kylian Mbappé : « Si le tournant de la saison 2024-2025 a été la remontada contre Manchester City ? Ce match-là, mais aussi Liverpool, Aston Villa. Pour gagner la Ligue des champions, il ne suffit pas de bien jouer, de tout faire très bien, il faut aussi que les choses s'emboîtent parfaitement, dans le bon timing... Ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre savoir-faire pour construire une équipe. C'est notre mérite ». Pour rappel, le PSG a refusé de recruter une superstar pour remplacer Kylian Mbappé, préférant bâtir une groupe solide et jeune.