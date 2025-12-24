C’est confirmé, un grand nom va signer au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert estimé à 45M€, Willian Pacho est rapidement devenu un élément presque incontournable au PSG. Un joueur dont le salaire ne correspondait pas à son nouveau statut et que le club de la capitale va très bientôt prolonger, un accord en ce sens ayant été trouvé.

Après Ibrahim Mbaye (17 ans), désormais sous contrat jusqu’en juin 2028, le PSG a bouclé une autre prolongation. Comme indiqué par Le 10 Sport le 29 octobre dernier, le dossier Willian Pacho était le plus proche d’être concrétisé et il ne restait plus que quelques détails à régler entre les deux parties.

Accord trouvé pour la prolongation de Pacho D’après les informations du Parisien, c’est désormais fait, car un accord a été trouvé dans l’optique d’une prolongation de Willian Pacho. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG, le défenseur âgé de 24 ans le sera désormais jusqu’en 2030, ce qui est le maximum, hors année optionnelle.