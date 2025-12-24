C’est confirmé, un grand nom va signer au PSG !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert estimé à 45M€, Willian Pacho est rapidement devenu un élément presque incontournable au PSG. Un joueur dont le salaire ne correspondait pas à son nouveau statut et que le club de la capitale va très bientôt prolonger, un accord en ce sens ayant été trouvé.
Après Ibrahim Mbaye (17 ans), désormais sous contrat jusqu’en juin 2028, le PSG a bouclé une autre prolongation. Comme indiqué par Le 10 Sport le 29 octobre dernier, le dossier Willian Pacho était le plus proche d’être concrétisé et il ne restait plus que quelques détails à régler entre les deux parties.
Accord trouvé pour la prolongation de Pacho
D’après les informations du Parisien, c’est désormais fait, car un accord a été trouvé dans l’optique d’une prolongation de Willian Pacho. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG, le défenseur âgé de 24 ans le sera désormais jusqu’en 2030, ce qui est le maximum, hors année optionnelle.
Campos a fait une exception
Prolonger un joueur à qui il reste encore trois ans de contrat est d’ailleurs inhabituelle pour Luis Campos, mais ce dernier a fait une exception avec Willian Pacho. En effet, l’international équatorien (32 sélections) a rapidement pris de l’importance au PSG depuis son arrivée à l’été 2024. Son salaire ne correspondait pas à son statut actuel et le dirigeant parisien a décidé d’y remédier.