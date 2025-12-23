Signature d’un crack : L’OM lui met un gros coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré comme un des plus grands espoirs du club, l’OM a fait une offre de prolongation à Darryl Bakola, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais la direction olympienne attend une réponse rapide de la part du milieu de terrain âgé de 18 ans, autrement, un départ dès le mois de janvier ne serait pas à exclure.

Comme Robinio Vaz (18 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans), Darryl Bakola fait partie des jeunes que l’OM veut prolonger. Un joueur apparu à sept reprises en Ligue 1 cette saison, mais qui avait surtout été titularisé pour la première fois par Roberto De Zerbi le 25 novembre dernier en Ligue des champions face à Newcastle (2-1).

L’OM a fait une offre de prolongation à Bakola Une marque de confiance de la part du technicien italien et de l’OM, qui espère que cela le poussera à s’inscrire dans la durée à Marseille. Car, d’après les informations de Foot Mercato, une offre de prolongation a été faite à Darryl Bakola, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027.