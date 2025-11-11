Transfert historique : La folle réponse lâchée par l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un très bon début de saison, les performances de Robinio Vaz n’ont pas échappé aux autres clubs, même à l’étranger. L’entourage de l’attaquant âgé de 18 ans a déjà été sollicité, tout comme l’OM. Marseille a refusé plusieurs offres le concernant, qui en auraient fait le transfert le plus cher de l’histoire du club pour un joueur passé par ses équipes de jeunes.

Recruté en post-formation à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz est aujourd’hui devenu quasiment un élément à part entière de l’effectif de l’OM. L’attaquant âgé de 18 ans bénéficie de la confiance de Roberto De Zerbi et lui rend bien, lui qui a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

L’OM a refusé plusieurs offres pour Vaz En raison de son âge et ses performances, Robinio Vaz est déjà très courtisé. D’après les informations de RMC Sport, des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés. L’entourage du joueur a été sollicité, tout comme l’OM, qui a refusé plusieurs offres le concernant. Des propositions qui auraient fait de Robinio Vaz le transfert le plus cher de l’histoire de Marseille pour un joueur passé par ses équipes de jeunes.