Transfert au PSG : La catastrophe annoncée ?

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier cristallise les critiques. Le gardien de but de 24 ans n’est pas vraiment irréprochable et ne dégage pas une assurance absolue dans les buts. L’international français aurait peut-être un problème de mentalité, lui qui ne respire pas la confiance depuis qu’il a rejoint les Rouge-et-Bleu.

Cet été, le PSG a fait un choix assez inattendu. Malgré sa grande importance dans le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie. Le club de la capitale l’a remplacé par Lucas Chevalier, qui ne respire pas vraiment la sérénité depuis son transfert. Son problème semblerait résider sur le plan mental.

«C’est ton mental qui fait que tu as ou non le niveau» « Normalement, quand tu signes au PSG, c’est que tu fais partie des tout bons sur le plan technique et tactique. Mais c’est ton mental qui fait que tu as ou non le niveau pour être un joueur du PSG » a d’abord expliqué un ancien du PSG, interrogé par Le Parisien.