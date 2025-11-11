Une star de Deschamps au PSG : Une réponse est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses, le PSG pourrait être tenté par l'idée de renforcer son effectif dans les prochains mois. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Et l'international français ne semble fermer aucune porte pour son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano ne devrait pas manquer de sollicitations dès le 1er janvier s'il n'a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. Le PSG serait notamment intéressé par l'international français et sa prestation au Parc des Princes la semaine dernière n'a évidemment pas fait changer d'avis la direction parisienne.

Upamecano répond à l'intérêt du PSG Interrogé sur sa situation et l'intérêt du PSG, Dayot Upamecano ne ferme aucune porte et ne semble pas particulièrement inquiet pour son futur. « Je suis tranquille avec ça. (Sourires.) Je suis sous contrat avec le Bayern. J’ai des objectifs. Je suis très reconnaissant s’il y a des clubs qui s’intéressent à moi », estime-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.