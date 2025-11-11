Transfert à Barcelone : Le PSG a trouvé la solution pour Hakimi ?

Devant faire face à de nombreuses blessures dans le secteur défensif et notamment à celle d’Achraf Hakimi, le PSG envisage de recruter un joueur polyvalent lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, la direction parisienne explore la piste menant à Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone, mais est-ce une bonne solution pour le club de la capitale ?
C’est une véritable hécatombe qui frappe le PSG depuis le début de la saison, privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Désiré. La défense n’est pas épargnée et ce sont désormais Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui sont blessés. Si Lucas Hernandez peut compenser l’absence du Portugais, Paris n’a pas le même profil côté droit.
Le PSG pense à recruter Eric Garcia
D’après les informations de L’Équipe, le PSG pourrait alors en recruter un cet hiver et en ce sens, Eric Garcia est apprécié. Âgé de 24 ans, l’international espagnol (19 sélections) peut jouer aussi bien dans l’axe que dans le couloir droit et est entré dans la dernière année de son contrat au FC Barcelone.
Une prolongation avec le FC Barcelone ?
Le PSG explore cette piste et la possibilité de s’attacher les services d’Eric Garcia lors du mercato hivernal. La direction parisienne pourrait donc essayer de négocier une indemnité de transfert à six mois de la fin de son contrat, même si, selon la presse espagnole, une prolongation avec le FC Barcelone n’est pas à exclure.
Alors selon vous, recruter Eric Garcia est-elle la bonne solution pour le PSG ?