Transfert à Barcelone : Le PSG a trouvé la solution pour Hakimi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devant faire face à de nombreuses blessures dans le secteur défensif et notamment à celle d’Achraf Hakimi, le PSG envisage de recruter un joueur polyvalent lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, la direction parisienne explore la piste menant à Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone, mais est-ce une bonne solution pour le club de la capitale ?

C’est une véritable hécatombe qui frappe le PSG depuis le début de la saison, privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Désiré. La défense n’est pas épargnée et ce sont désormais Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui sont blessés. Si Lucas Hernandez peut compenser l’absence du Portugais, Paris n’a pas le même profil côté droit.

Le PSG pense à recruter Eric Garcia D’après les informations de L’Équipe, le PSG pourrait alors en recruter un cet hiver et en ce sens, Eric Garcia est apprécié. Âgé de 24 ans, l’international espagnol (19 sélections) peut jouer aussi bien dans l’axe que dans le couloir droit et est entré dans la dernière année de son contrat au FC Barcelone.