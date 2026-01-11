Kylian Mbappé, la souffrance insoupçonnée

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé flambe au Real Madrid depuis le début de saison, Vinicius Jr traverse en revanche un véritable calvaire. Le Brésilien n’arrive pas à sortir de l’ombre du capitaine de l’équipe de France. Un tel scénario était pourtant inenvisageable il y a quelques mois, lorsque l’international auriverde était indispensable aux Merengue.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé brille avec le Real Madrid. Avec 29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France se montre essentiel aux Merengue. On ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr, qui ne cesse de décevoir ces derniers temps. Et les choses ne vont pas en s’arrangeant pour le Brésilien.

Vinicius Jr traverse un calvaire au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Vinicius Jr ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. L’attaquant de 25 ans affiche un certain malaise au Real Madrid, où il semble moins confiant que d’habitude. Un tel cas était pourtant inenvisageable il y a encore quelques mois, lorsque l’international auriverde était considéré comme indispensable au sein de la Casa Blanca.