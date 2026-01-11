Séparation avec Antoine Dupont : La catastrophe annoncée !

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain a perdu un joueur important : Romain Ntamack. Gêné au dos, le demi d’ouverture a fait l’impasse sur le match contre Saracens en Champions Cup. Antoine Dupont va donc devoir faire sans son coéquipier de 26 ans. Ugo Mola n’a d’ailleurs pas caché qu’une telle absence pourrait finir par être préjudiciable aux Rouge-et-Noir.

Ce dimanche contre Saracens, le Stade toulousain a été privé d’un joueur important : Romain Ntamack. Le demi d’ouverture souffre d’une gêne au dos et n’a donc pas pu tenir sa place. Ange Capuozzo a également manqué à l’appel, l’Italien étant touché au doigt. Antoine Dupont a donc dû faire sans ses deux coéquipiers. Et Ugo Mola n’a pas manqué de faire savoir que de telles absences pourraient être préjudiciables aux Rouge-et-Noir sur le long terme.

«Ça fait un peu beaucoup» « Depuis quelque temps, on perd deux trois-quarts par week-end donc ça fait un peu beaucoup. On a beau, je le lis partout comme vous, avoir un effectif pléthorique, quand vous en perdez deux par week-end, à un moment il va en manquer » a ainsi confié le manager du Stade toulousain dans des propos rapportés par Sports.fr.