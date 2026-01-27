Surprise à Marseille : Un joueur de l’OM annonce son accord avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La rivalité entre le PSG et l’OM ne date pas d’hier et continue d’alimenter la chronique. Par conséquent, lorsqu’un Marseillais est d’accord avec les propos de l’entraîneur parisien, forcément ça va fait parler et cela ne passe pas inaperçu.

Mardi dernier, le PSG subissait une défaite très frustrante en Ligue des champions contre le Sporting CP (1-2). Et pour cause, les Parisiens avaient largement dominé la rencontre, mais ont encaissé deux buts sur quasiment les deux seules occasions adverses. Par conséquent, le constat de Luis Enrique était très clair à l'issue du match : «On a perdu parce que c'est le football de merde !»

«On a perdu parce que c'est le football de merde !» « Aujourd'hui, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, c'est le Paris Saint-Germain. On a perdu parce que c'est le football de merde ! C'est un sport de merde ! Ce sont des nuits qui sont incroyables. Et quand tu es entraîneur, tu vois comme ce sport peut être aussi injuste. Mais c'est tout, il faut accepter ça. J'ai perdu beaucoup de fois de cette manière », confiait ainsi le coach du PSG en conférence de presse.