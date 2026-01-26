Greenwood - Accusations de violence conjugale : La nouvelle sortie qui va faire parler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM. C'est en 2024 que le club phocéen s'était offert les services de l'Anglais, devenu persona non grata du côté de Manchester United. La raison ? Les accusations de violence conjugale de sa compagne, qui ont depuis été retirées. Malgré cette polémique, l'OM a décidé d'aller jusqu'au bout du transfert de Greenwood.

Sportivement, Mason Greenwood montre avec l'OM qu'il a un talent particulier. Mais voilà que désormais, l'image de l'Anglais restera à jamais écornée par la polémique dont il a fait l'objet quand il était à Manchester United. Accusé de violences conjugales par sa compagne, qui s'est ensuite retractée, Greenwood est devenu un paria de l'autre côté de la Manche. Il a malgré cela été accueilli à l'OM, où Pablo Longoria a décidé d'aller jusqu'au bout du transfert malgré la poléique suscitée par son arrivée à Marseille compte tenu de ses antécédents.

« Je dors sur mes deux oreilles » Ces accusations de violence conjugale n'auront donc pas empêché l'OM de s'offrir Mason Greenwood. De quoi faire réagir en Angleterre. C'est ainsi que The Telegraph a intéressé Pablo Longoria sur le sujet. Le président olympien a alors répondu : « Pour moi, quand on a toutes les informations, on gère la situation normalement. Comme je le fais avec vous en ce moment. Parce que c'est le plus important : retrouver une vie normale. Il faut s'en accommoder. Oui, je sais qu'il y a des critiques. Je sais que ce genre de situation peut souvent nuire à la réputation. Mais je le répète, si vous pensez prendre la bonne décision, avec les informations nécessaires, et aussi d'un point de vue humain, parce que Mason est un bon garçon, vraiment. À partir de ce moment-là, je dors sur mes deux oreilles ».