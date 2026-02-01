PSG : Au bout d'un an, il menace de partir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, le projet a changé du tout au tout. Un temps basé sur les stars dans l'espoir que certaines légendes d'autres clubs permettent au PSG de s'asseoir sur le toit de l'Europe, le management a pris un tout autre virage avec la nomination de Luis Campos à la tête de la direction sportive du club en 2022 avec une autre arrivée tout aussi déterminante pour les succès récents du Paris Saint-Germain. Mais tout a été proche de s'arrêter...

L'année 2025, pour le 55ème anniversaire du club, le PSG a raflé tous les trophées possibles. Le Trophée des champions pour démarrer l'année avant la Ligue 1 remportée dès le mois d'avril. Dès lors, l'équipe de Luis Enrique a pu se focaliser sur les deux dernières coupes, à savoir la Coupe de France gagnée en mai une semaine avant la Ligue des champions tant escomptée par les dirigeants et supporters du Paris Saint-Germain. Est ensuite venue la Supercoupe d'Europe ainsi que la Coupe intercontinentale. Et tout ça, sous les ordres d'un homme : Luis Enrique.

On This Day 📆 - 2013



Il y a 13 ans, David Beckham rejoignait le Paris Sait-Germain. ❤️💙 pic.twitter.com/TbEhZVMhGs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2026

«Si tu ne t’entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » rapidement» Au cours de sa deuxième saison sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique est parvenu à empocher tous les trophées cités ci-dessus. Et pourtant, tout aurait pu basculer en parallèle du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid qui a coïncidé avec un ras-le-bol du coach espagnol sur la dynamique des entraînements pas assez poussée à son goût. Il fut d'ailleurs prêt à tout plaquer comme Luis Campos l'a révélé en interview avec Marca cette semaine. « Luis me demande de dire une chose à chaque joueur : « Si tu ne comptes pas t’entraîner à fond tous les jours, ne viens pas. Parce que si tu ne t’entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » rapidement. Tu dois comprendre que chaque entraînement est comme un match contre les meilleurs joueurs du monde, et tu vas devoir tout donner chaque jour ».