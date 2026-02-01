PSG : Au bout d'un an, il menace de partir !

Au Paris Saint-Germain, le projet a changé du tout au tout. Un temps basé sur les stars dans l'espoir que certaines légendes d'autres clubs permettent au PSG de s'asseoir sur le toit de l'Europe, le management a pris un tout autre virage avec la nomination de Luis Campos à la tête de la direction sportive du club en 2022 avec une autre arrivée tout aussi déterminante pour les succès récents du Paris Saint-Germain. Mais tout a été proche de s'arrêter...
L'année 2025, pour le 55ème anniversaire du club, le PSG a raflé tous les trophées possibles. Le Trophée des champions pour démarrer l'année avant la Ligue 1 remportée dès le mois d'avril. Dès lors, l'équipe de Luis Enrique a pu se focaliser sur les deux dernières coupes, à savoir la Coupe de France gagnée en mai une semaine avant la Ligue des champions tant escomptée par les dirigeants et supporters du Paris Saint-Germain. Est ensuite venue la Supercoupe d'Europe ainsi que la Coupe intercontinentale. Et tout ça, sous les ordres d'un homme : Luis Enrique.
«Si tu ne t’entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » rapidement»
Au cours de sa deuxième saison sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique est parvenu à empocher tous les trophées cités ci-dessus. Et pourtant, tout aurait pu basculer en parallèle du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid qui a coïncidé avec un ras-le-bol du coach espagnol sur la dynamique des entraînements pas assez poussée à son goût. Il fut d'ailleurs prêt à tout plaquer comme Luis Campos l'a révélé en interview avec Marca cette semaine. « Luis me demande de dire une chose à chaque joueur : « Si tu ne comptes pas t’entraîner à fond tous les jours, ne viens pas. Parce que si tu ne t’entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » rapidement. Tu dois comprendre que chaque entraînement est comme un match contre les meilleurs joueurs du monde, et tu vas devoir tout donner chaque jour ».
«Soit on améliore le niveau d’entraînement quotidien, avec tous les joueurs qui se donnent à fond, soit je m’en vais»
Le conseiller sportif du PSG et de QSI a par la suite raconté à quel point l'exigence de Luis Enrique était déterminante dans le recrutement des joueurs du PSG. Si ce critère n'est pas rempli, la piste tombe à l'eau. « À la fin de sa première saison, il m’a dit un jour : « Luis, soit on améliore le niveau d’entraînement quotidien, avec tous les joueurs qui se donnent à fond, soit je m’en vais.» Il m’a inculqué cette exigence. Alors aujourd’hui, quand on cherche un joueur à recruter, la première chose que je lui dis, c’est : « On te connaît très bien, mais si tu ne t’entraînes pas à fond tous les jours, laisse tomber, parce que tu ne joueras pas une seule minute. » Et c’est la vérité ».