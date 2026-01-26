Officiel : C'est le feu à Marseille, l'OM annonce une troisième signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vendredi dernier, l’OM a officialisé ses deux premières signatures de 2026 avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, respectivement en provenance du Feyenoord Rotterdam et d’Arsenal. Ils ont tous les deux fait leurs débuts samedi contre le RC Lens et ce n’est pas terminé, puisque Marseille vient d’en annoncer une troisième ce lundi.

Comme Robinio Vaz (18 ans), finalement vendu 25M€ à l’AS Rome, et Darryl Bakola (18 ans), annoncé vers un départ, Tadjidine Mmadi faisait partie des jeunes joueurs que l’OM avait l’ambition de prolonger. Si les négociations n’ont pas abouti avec les deux premiers, c’est le cas avec l’attaquant âgé de 18 ans, dont le club vient d’officialiser la prolongation.

L’OM officialise la prolongation de Mmadi « Notre jeune attaquant de 18 ans a signé une prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 », a annoncé l’OM dans un communiqué publié sur son site internet. « Arrivé très jeune à l’OM en provenance de l’un de nos clubs partenaires, le FC Loisirs Malpassé en 2019-2020, Tadjidine Mmadi a débuté sous le maillot olympien en catégorie U13, soit en préformation. Il a ensuite gravi un à un les échelons des équipes de jeunes jusqu'à remporter, en 2022-2023, le championnat de France U17. La saison suivante, en 2023-2024, le natif de Marseille d’origine comorienne gagne la Coupe Gambardella face à l’AS Nancy Lorraine (4-1) avec une équipe composée d’une majorité de joueurs de la région marseillaise ou de ses alentours. »