Uini Atonio entraîneur : Un joueur veut déjà jouer pour lui

Mardi, Uini Atonio a été admis à l'hôpital en raison d'un problème cardiaque. Le lendemain, le Stade Rochelais confirmait un accident cardiaque, voyant le joueur de 35 ans obligé de mettre un terme à sa carrière dès maintenant. L'international français aux 68 sélections était un joueur marquant à La Rochelle, à tel point que l'un de ses coéquipiers est impatient à l'idée de le retrouver en tant qu'entraîneur.

Natif de Timaru en Nouvelle-Zélande, Uini Atonio a rejoint le Stade Rochelais en 2011 où il aura porté fièrement les couleurs du club jusqu'à la fin de sa carrière. Le pilier droit est devenu international français en 2014 et est une belle référence. Il a laissé une empreinte indélébile à La Rochelle qui ne s'attendait pas à cette terrible nouvelle. Grégory Alldritt, son coéquipier depuis 2017 au club, a déjà hâte de le retrouver.

Terrible nouvelle à La Rochelle Forfait de dernière minute le week-end dernier face à Clermont en Top 14, Uini Atonio ne rejouera plus en compétition. Pour le Stade Rochelais, où il évoluait depuis 2011, c'est une grosse claque à laquelle personne ne s'était préparé. « Il est toujours hospitalisé, mais on l’a eu au téléphone, il a le sourire, c’est le Uini qu’on connaît, ça faisait plaisir […] On était surtout très contents de savoir qu’il était en pleine santé, super bien entouré de sa famille et qu’il pourra en profiter. Tu peux penser égoïstement et te dire “merde, je ne rejouerai plus avec Uini”, mais le but, c’est plutôt d’être très content. Et c’est ce qui s’est vite passé » confie Grégory Alldritt, le capitaine, en conférence de presse.