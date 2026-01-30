La nouvelle vie d’Antoine Dupont ne plaît pas à tout le monde, «je n’aurais pas supporté»

Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, Antoine Dupont mène une nouvelle vie. Le demi de mêlée du Stade toulousain est beaucoup plus médiatisé, notamment depuis qu’il est en couple avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Et certains ont du mal à à comprendre comment le capitaine du XV de France fait pour supporter tout cela.

La vie d’Antoine Dupont a basculé ces derniers mois. Le capitaine du XV de France s’est retrouvé à être plus médiatisé, notamment depuis qu’il est en couple avec l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere. Les moindres faits et gestes du demi de mêlée du Stade toulousain sont désormais épiés. Et certains n’arrivent pas vraiment à comprendre comment le joueur de 29 ans fait pour supporter cette nouvelle vie.

«Il y a d’autres stars bien plus médiatiques que moi» : Il s'efface derrière Antoine Dupont https://t.co/SAkTQTGKnT — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

«L’air du temps veut ce genre de choses» « Quand je vois comment Dupont est exposé hors du terrain, je ne sais pas comment j’aurais fait pour supporter ça ! L’air du temps veut ce genre de choses. Ça se passe bien donc c’est que ça doit correspondre à ce qu’on vit aujourd’hui » a notamment expliqué Guy Novès à Midi Libre. L’ancien manager du XV de France n’a pas caché son étonnement à cet égard, mais a également avoué qu’il aurait aimé resté un peu plus longtemps sur le banc tricolore pour avoir Antoine Dupont plus longuement sous ses ordres.