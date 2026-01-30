Antoine Dupont remplacé par un ami : Il vit un moment historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Revenu de blessure en novembre dernier, Antoine Dupont a toutefois manqué plusieurs mois de compétition durant lesquels il a fallu compenser au mieux son absence. Le Stade Toulousain avait ainsi choisi un ami d'enfance du capitaine du XV de France qui a vécu un moment historique.

Le 8 mars 2025, Antoine Dupont subissait une rupture des ligaments croisés du genou droit, ce qui l'a tenu éloigné des terrains pendant quasiment huit mois. Par conséquent, le Stade toulousain a du réfléchir à la meilleure façon de compenser l'absence de son capitaine. Sans surprise, c'est Pascal Graou qui a assuré l'intérim et si cela n'a pas abouti à une victoire en Coupe d'Europe avec la défaite en demi-finale contre l'UBB, les Toulousains avaient pris leur revanche en finale du Top 14 au terme d'un match historique contre Bordeaux. D'ailleurs, Pascal Graou revient sur la façon dont il a géré l'absence de son ami Antoine Dupont.

Le capitaine des Bleus avec son trophée 🏆



Retour dans le Tournoi des Six Nations imminent pour Antoine Dupont 🤩#GreatnessM6N pic.twitter.com/fgfy59zHDj — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) January 26, 2026

Paul Graou raconte sa finale de Top 14 « Le staff m’a fait confiance, et j’en suis content. Il ne s’est pas trompé. Je savais que la fin de saison allait être particulière, différente des précédentes où je n’avais pas le numéro 9 dans le dos. Le but, c’était que je remplace Antoine, et je voulais juste le suppléer au mieux », raconte-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique avant de revenir sur sa prestation en finale du Top 14 : « Cette belle histoire s’est terminée par un titre et une finale historique. Forcément, ça restera gravé à jamais. Durant ces semaines-là, tout mon travail a payé, je me suis senti hyper bien. Quand je suis sur le terrain, j’ai à cœur de bien faire. Dans toutes les situations, j’essaie d’analyser, de prendre la bonne décision. Mais, avec l’expérience, on se rend compte parfois que, lorsqu’on laisse les choses se faire naturellement, ça déroule. Je pense qu’on avait bien bossé à l’entraînement pour gérer toutes les situations. Et il n’y a pas eu trop besoin de réfléchir. »