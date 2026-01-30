Antoine Dupont : Son ami d'enfance signe au Stade Toulousain... et ne veut plus partir

Depuis plusieurs années, Antoine Dupont s'est imposé comme la référence mondiale au poste de demi-de-mêlée. Par conséquent, il est évidemment intouchable au Stade Toulousain, ce qui n'empêche pas d'autres joueurs de s'épanouir dans son ombre. Y compris lorsque l'on est très proche du capitaine du XV de France.
C'est la star du rugby français depuis plusieurs années désormais. Antoine Dupont s'est même imposé comme la référence absolue à son poste de demi-de-mêlée que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain. Le capitaine des Bleus ne laisse que de miettes à ses concurrents. Et pourtant, certains s'en contentent largement. C'est le cas de son ami d'enfance Paul Graou, arrivé à Toulouse en 2022, et qui évolue donc dans l'ombre d'Antoine Dupont. Mais visiblement, le demi-de-mêlée remplaçant des Rouge-et-Noir n'a pas l'intention de partir pour autant.
«On sait très bien qu’il y a Antoine Dupont au même poste»
« Quand j’ai décidé de m’engager pour ce club, mon objectif était de jouer, d’avoir la possibilité de participer à des gros matchs et de gagner des titres. C’est d’ailleurs généralement pour ça qu’on reste au Stade toulousain. Sur ces deux premières saisons, à chaque fois que j’ai pu entrer en jeu dans un grand rendez-vous, j’ai accumulé beaucoup d’expérience. Quel que soit le match, j’ai toujours eu quelque chose à prendre. Et, avec l’effectif qu’on a ici, on grandit tous les jours. J’ai senti, au fil des semaines et des saisons, que je progressais. Et c’est ce qui me plait le plus dans ce club », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique.
«Je l’ai vu comme une chance»
Et alors qu'il était convoité par plusieurs clubs du Top 14, où il aurait été titulaire indiscutable, Paul Graou avait finalement décidé de prolonger au Stade Toulousain jusqu'en 2028. Un choix parfaitement assumé : « Quand on joue numéro 9, et qu’on signe ou prolonge à Toulouse, on sait très bien qu’il y a Antoine Dupont au même poste. Mais je l’ai vu comme une chance et j’avais encore envie de croquer dedans. Je n’ai jamais regretté mon choix, encore moins en voyant la saison 2024-2025 que j’ai faite… » Et d'ailleurs, Ugo Mola l'a récompensé de sa fidélité en lui témoignant sa confiance lorsqu'Antoine Dupont s'est blessé. « Le staff m’a fait confiance, et j’en suis content. Il ne s’est pas trompé. Je savais que la fin de saison allait être particulière, différente des précédentes où je n’avais pas le numéro 9 dans le dos. Le but, c’était que je remplace Antoine, et je voulais juste le suppléer au mieux », se réjouit Paul Graou, qui n'a donc pas du tout l'intention de quitter le Stade Toulousain malgré l'ombre encombrante de son ami d'enfance.