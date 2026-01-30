XV de France : Jalibert et Dupont associés, si ça ne marche pas, «c’est qu’ils n’ont pas envie de gagner ensemble»

Axel Cornic

Avec le forfait de Romain Ntamack, on se dirige vers une charnière formée par Antoine Dupont et Matthieu Jalibert en vue du choc face à l’Irlande, qui va lancer le 6 Nations 2026. Et le retour en sélection de l’ouvreur de l’UBB fait énormément parler depuis quelques semaines, puisque la relation entre lui et Fabien Galthié n’a pas vraiment été idyllique au cours des dernières années.

A quelques semaines du Tournoi des 6 Nations, on parle énormément du retour d’Antoine Dupont, qui n’a plus joué avec le XV de France depuis mars 2025. Mais le gros sujet de l’hiver est surtout le retour au premier plan de Matthieu Jalibert. Sauf catastrophe, l’ouvreur devrait être titulaire pour le match face à l’Irlande du 5 février prochain.

« Jalibert a acquis une maitrise avec l’UBB et grâce à ça, Galthié lui fait confiance » Son histoire avec le XV de France n’a pas été un long fleuve tranquille, puisque ses apparitions n’ont fait que diminuer depuis l’échec de la Coupe du monde 2023. A l’époque, Jalibert avait été désigné comme l’un des principaux fautifs, avec notamment ses lacunes défensives. Mais il s’est amélioré avec les années et Denis Charvet semble persuadé que les choses peuvent enfin marcher pour lui. « Ce n’est plus le même joueur. Jalibert s'est amélioré depuis 2023, défensivement notamment où il avait quelques carences. Il a acquis une maitrise avec l’UBB et grâce à ça, Fabien Galthié lui fait confiance » a expliqué l’ancien international français, au micro de RMC. XV de France : Encore une attaque contre Matthieu Jalibert ? https://t.co/oEGl5riiSI — le10sport (@le10sport) January 28, 2026