«J’ai crié», Antoine Dupont a vécu un grand moment avec Zidane

Idole d’une génération, Zinedine Zidane demeure encore une source d’inspiration pour les jeunes footballeurs, mais pas seulement. Antoine Dupont, capitaine du XV de France, a vibré devant les exploits du champion du monde 1998 et avait eu l’occasion de lui dire lors d’une belle rencontre.

S’il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs rugbymen du monde, Antoine Dupont a encore des yeux d’enfants en s’approchant de certaines de ses idoles, comme ce fut le cas avec Zinedine Zidane. Les deux hommes avaient pu se croiser à l’occasion d’une interview commune organisée par un média, permettant à la star du XV de France de déclarer sa flamme au champion du monde 1998.

« Aujourd'hui, je crie allez Antoine et allez l'équipe de France » « Il est réel, on peut le toucher, s’était enflammé Antoine Dupont en 2023, pour Brut. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! » Désormais, les rôles sont inversés comme l’avait expliqué Zinedine Zidane : « Aujourd'hui, je crie allez Antoine et allez l'équipe de France. Je suis content de les voir gagner comme ça, en France, ça me rappelle plein de choses. J'ai perdu des cheveux depuis, mais bon ! Je m'imagine ce qu'il est en train de vivre et c'est top. »