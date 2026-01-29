Il plonge l'OM dans la crise et n'en revient pas : «Je ne me suis même pas entraîné»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a vécu une soirée cauchemardesque en Ligue des champions mercredi. Les Marseillais, qui paraissaient en excellente voie pour rejoindre les barrages de la C1 ont finalement cédé après une humiliation à Bruges (0-3) combinée à plusieurs résultats défavorables. Dont un scénario cruel au Portugal.

Mercredi soir, l'OM a connu une soirée cauchemardesque qui a débuté par la défaite à Bruges (0-3). Mais au coup de sifflet final, les Marseillais étaient encore qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions. Seul un but de Benfica, qui menait alors 3 à 2 contre le Real Madrid, pouvait sortir les Marseillais du top 24. Et évidemment, ce but est arrivé à l'ultime seconde. Le scénario était déjà fou, mais le fait que ce soit le gardien de but du club lisboète qui marque ajoute un soupçon de dramaturgie à la situation. Cet homme, c'est Anatoliy Trubin et il a raconté ce scénario après la rencontre.

Trubin revient sur son but de folie « Avant, je ne comprenais pas ce qu'il nous fallait. Mais quand nous avons eu un coup franc, j'ai vu tout le monde me montrer du doigt, l'entraîneur (José Mourinho) aussi alors je suis monté et on m'a dit qu'on avait encore besoin d'un but. C'est un moment fou, j'étais déjà passé (de marqueur) près contre Porto mais là, je l'ai fait et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de marquer, alors pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'ai 24 ans et c'est la première fois. Incroyable », raconte-t-il au micro de Sport TV avant de poursuivre.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026