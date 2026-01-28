«Ça m'a presque inquiété» : La confidence de ses coéquipiers qui a laissé Antoine Dupont sans voix

À quelques jours du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont, qui va rejouer pour la première fois avec le XV de France depuis sa grave blessure en mars, se confie sur sa vie en dehors des terrains et révèle un contraste frappant avec ses coéquipiers du Stade Toulousain.
Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a dû faire un trait sur le reste de l’année 2025, avant de retrouver les terrains à la fin du mois de novembre avec le Stade Toulousain. Un retrait de neuf mois pour le capitaine du XV de France, en passe de rejouer avec la sélection jeudi prochain (5 février à 21h10), à l’occasion du premier match de cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande.
« J'ai la chance d'avoir une vie paisible »
A quelques jours de ce match, Antoine Dupont a accordé un entretien au magazine L’Equipe, l’occasion pour lui de rappeler son rêve de remporter la Coupe du monde, mais également d’évoquer des sujets plus légers et privés, révélant notamment passer du temps dans les rues de Toulouse malgré sa notoriété. « Pas mal de mes potes habitent en centre-ville comme moi, on se rejoint souvent. J'aime cette vie de quartier. J'ai toujours ma petite casquette ou mes lunettes et les gens sont quand même très respectueux. Ils ne viennent pas me déranger même s'ils me reconnaissent. J'ai la chance d'avoir une vie paisible à Toulouse », savoure Antoine Dupont.
« Les mecs du Stade Toulousain me demandaient : "Tu fais quoi si t'es pas sur ton téléphone ?" »
Le protégé de Fabien Galthié aime ainsi passer du temps dehors et évite les écrans, à la différence de ses coéquipiers en club. « Justement, on en a parlé ce week-end avec les mecs du Stade Toulousain, il (son "temps d'écran" quotidien, ndlr) est plutôt très faible comparé aux autres : j'étais à trois heures. C'est raisonnable. Eux étaient à cinq ou six heures, ça m'a presque inquiété. Ils me demandaient : "Tu fais quoi si t'es pas sur ton téléphone ?" Je pense que c'est parce qu'ils s'ennuient. Je n'ai pas su répondre, je ne me rends pas compte de ce que je fais, a répondu Antoine Dupont dans les colonnes de l’hebdomadaire sportif. J'aime passer du temps avec mes potes, boire un café en ville, me promener. Rien de particulier, pourtant je m'occupe assez aisément. »