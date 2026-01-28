«Ça m'a presque inquiété» : La confidence de ses coéquipiers qui a laissé Antoine Dupont sans voix

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont, qui va rejouer pour la première fois avec le XV de France depuis sa grave blessure en mars, se confie sur sa vie en dehors des terrains et révèle un contraste frappant avec ses coéquipiers du Stade Toulousain.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a dû faire un trait sur le reste de l’année 2025, avant de retrouver les terrains à la fin du mois de novembre avec le Stade Toulousain. Un retrait de neuf mois pour le capitaine du XV de France, en passe de rejouer avec la sélection jeudi prochain (5 février à 21h10), à l’occasion du premier match de cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande.

« J'ai la chance d'avoir une vie paisible » A quelques jours de ce match, Antoine Dupont a accordé un entretien au magazine L’Equipe, l’occasion pour lui de rappeler son rêve de remporter la Coupe du monde, mais également d’évoquer des sujets plus légers et privés, révélant notamment passer du temps dans les rues de Toulouse malgré sa notoriété. « Pas mal de mes potes habitent en centre-ville comme moi, on se rejoint souvent. J'aime cette vie de quartier. J'ai toujours ma petite casquette ou mes lunettes et les gens sont quand même très respectueux. Ils ne viennent pas me déranger même s'ils me reconnaissent. J'ai la chance d'avoir une vie paisible à Toulouse », savoure Antoine Dupont.