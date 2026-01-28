XV de France : Antoine Dupont a un «problème» dans son quotidien, un changement est espéré

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent durant neuf mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Antoine Dupont a retrouvé les terrains à la fin du mois de novembre et va disputer la semaine prochaine son premier match avec le XV de France depuis sa blessure. A cette occasion, le capitaine tricolore a évoqué plusieurs sujets dans les colonnes du magazine L’Équipe.

C’est bientôt l’heure du grand retour pour Antoine Dupont ! Après avoir foulé les pelouses du Top 14 avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée n’a plus qu’une semaine à attendre avant de retrouver le XV de France avec le début du Tournoi des Six Nations. Hasard du destin, c’est face à l’Irlande que le capitaine tricolore va disputer son premier match en sélection depuis sa grave blessure survenue le 8 mars 2025, face à ces mêmes Irlandais. Pour l’occasion, Antoine Dupont a accordé un long entretien au magazine L’Équipe, dans lequel il évoque plusieurs sujets, sportifs mais aussi personnels.

« Si je dois me déplacer, il faut que je dorme » Antoine Dupont dévoile notamment son rapport au sommeil, loin d’être idéal selon lui. « C'est ma priorité. Je dors beaucoup et c'est hyper important pour moi, confie le joueur du Stade Toulousain. Le terrain et la performance ont toujours été ma priorité, donc je n'ai jamais galvaudé la récupération. Même quand j'ai un shooting, une RP ou une sollicitation différente, priorité à ma récup. Si je dois me déplacer, il faut que je dorme et je ne prends jamais de rendez-vous tôt le matin. »