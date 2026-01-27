XV de France : Les secrets du retour de Jalibert pour le 6 Nations

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, on sait qui remplacera Romain Ntamack contre l’Irlande pour l’entrée en lice du XV de France dans le Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié a en effet fait appel à Matthieu Jalibert pour épauler Antoine Dupont à l’ouverture. Le joueur de 27 ans a d’ailleurs révélé quelques uns de ses secrets qui lui ont notamment permis d’échapper à des blessures et de faire son retour avec les Bleus.

«J’essaye de mettre toutes mes chances de mon côté» « J’ai mis des choses en place à côté pour éviter de me blesser à nouveau, notamment à la cuisse. J’ai une kiné qui vient deux à trois heures par semaine pour faire des étirements, des massages. J’ai aussi changé mon alimentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais j’essaye de mettre toutes mes chances de mon côté pour pouvoir enchaîner les matchs parce que je sais que pour moi c’est la clé de la réussite » a ainsi confié Matthieu Jalibert au micro de Stade 2 sur France TV.