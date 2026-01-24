VI Nations : Avis de tempête sur le XV de France, «c’est déjà à moitié perdu»

Mercredi, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus afin de disputer le Tournoi des 6 Nations. Si Antoine Dupont sera bien présent, le sélectionneur du XV de France a fait des choix forts, décidant de se passer de trois joueurs cadres de son groupe, ce qui interroge l’un de ses prédécesseurs.
Dans un peu moins de deux semaines, le 5 février prochain, le XV de France sera opposé à l’Irlande pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations. Une compétition pour laquelle Fabien Galthié a décidé de se passer de trois joueurs, pourtant des cadres habituels, mais qui n’ont pas été retenus dans sa liste dévoilée mercredi.
« On crée encore de la confusion »
En effet, Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud seront absents, des choix qui ne font pas l’unanimité. « Quelle est la logique ? », s’est interrogé Pierre Berbizier auprès du Parisien. « Si c’est celle de l’homme en forme, ce qui semble être le cas, pourquoi est-ce que cela ne s’applique pas à Boudehent, Atonio, Baille, Mauvaka, Cros… On crée encore de la confusion. »
« Un joueur est là pour apporter des réponses, des solutions, et pas se poser des questions »
Se passer de Gaël Fickou, Damian Penaud et Grégory Alldritt, d’autant plus que ce dernier est proche d’Antoine Dupont, pourrait-il avoir un impact négatif sur la cohésion du XV de France ? « Ça mène en tout cas le groupe à se questionner. Et un joueur qui se pose des questions n’est pas forcément performant. Un joueur est là pour apporter des réponses, des solutions, et pas se poser des questions. Sinon c’est déjà à moitié perdu… », estime l’ancien sélectionneur des Bleus. Pierre Berbizier regrette également le manque de clarté concernant le projet de jeu de Fabien Galthié : « Avec la défaite contre l’Afrique du Sud en novembre, on est revenu deux ans en arrière. Le XV de France doit se repositionner dans ce Tournoi. Il est important de clarifier le projet de jeu. Parce que le sentiment de confusion, il est aussi dans la tête des joueurs. »