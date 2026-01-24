VI Nations : Avis de tempête sur le XV de France, «c’est déjà à moitié perdu»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus afin de disputer le Tournoi des 6 Nations. Si Antoine Dupont sera bien présent, le sélectionneur du XV de France a fait des choix forts, décidant de se passer de trois joueurs cadres de son groupe, ce qui interroge l’un de ses prédécesseurs.

Dans un peu moins de deux semaines, le 5 février prochain, le XV de France sera opposé à l’Irlande pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations. Une compétition pour laquelle Fabien Galthié a décidé de se passer de trois joueurs, pourtant des cadres habituels, mais qui n’ont pas été retenus dans sa liste dévoilée mercredi.

« On crée encore de la confusion » En effet, Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud seront absents, des choix qui ne font pas l’unanimité. « Quelle est la logique ? », s’est interrogé Pierre Berbizier auprès du Parisien. « Si c’est celle de l’homme en forme, ce qui semble être le cas, pourquoi est-ce que cela ne s’applique pas à Boudehent, Atonio, Baille, Mauvaka, Cros… On crée encore de la confusion. »