«Ah non !» : Antoine Dupont refuse une possible sanction

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le grand retour d'Antoine Dupont avec le XV de France. Le capitaine des Bleus va retrouver sa place 11 mois après sa dernière apparition et sa grosse blessure contre l'Irlande. Et en quasiment un an, le groupe de Fabien Galthié a bien changé puisque plusieurs cadres sont absents. Le joueur du Stade Toulousain refuse toutefois de parler de sanction.

A deux semaines de l'ouverture du Tournoi des VI Nations par le choc entre le XV de France et l'Irlande, Fabien Galthié a dévoilé une liste de 42 joueurs pour préparer ce match. Et alors qu'Antoine Dupont fait évidemment son grand retour, trois cadres ont été écartés à savoir : Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud. Trois absences commentée par Antoine Dupont.

Antoine Dupont monte au créneau Alldritt, Fickou et Penaud « Ça montre surtout que le niveau de performance ne fait qu'augmenter et que la place n'est jamais garantie. Chaque week-end, notre place est remise en jeu, que ce soit dans les clubs ou encore plus avec la sélection. Ça nous montre juste qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et que les objectifs du XV de France restent très élevés. Et pour répondre aux standards, il faut répondre aux présences sur le terrain », confie-t-il dans une interview accordée à Sud Radio.