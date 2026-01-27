Alcool avec les copains ? Antoine Dupont livre l’un de ses secrets qui le rend meilleur !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby de la planète. Le demi de mêlée de 29 ans ne cesse d’éblouir son monde avec le Stade toulousain. Il faut dire que le capitaine du XV de France fait le nécessaire pour évoluer à son meilleur niveau. Le joueur vedette des Bleus et des Rouge-et-Noir a d’ailleurs livré l’un de ses secrets pour rester au top.

«L'alcool, ça n'a jamais été mon truc» « Une simple semaine, sans parler du match, c'est physiquement très dur. Pour pouvoir enchaîner avec les matches le week-end, il faut avoir une hygiène de vie et une hydratation la plus clean possible. L'alcool, le sommeil, la diététique sont les premiers facteurs qui jouent sur la performance. L'alcool, ça n'a jamais été mon truc. J'étais toujours là avec les copains, mais ce n'est jamais moi qui finissais les verres » a ainsi révélé Antoine Dupont dans L’Equipe Magazine.