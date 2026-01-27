Antoine Dupont : L’erreur qui peut handicaper le XV de France

Axel Cornic

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont va faire son grand retour avec le XV de France à l’occasion de match face à l’Irlande, qui va lancer le 6 Nations 2026. Tous les yeux seront tournés vers le demi de mêlée de 29 ans, qui aura sans aucun doute une énorme pression sur les épaules au moment de rencontrer la même équipe contre laquelle il s’était gravement blessé au genou en mars dernier.

Champion en titre, le XV de France va ouvrir le bal pour le Tournoi des 6 Nations. Et ça s’annonce grandiose, puisque le 5 février c’est l’Irlande qui va débarquer au Stade de France pour défier les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui va jouer son premier match en sélection depuis onze mois et une terrible blessure au genou.

Le retour du sauveur Antoine Dupont ? Évidemment, on ne parle que de lui en ce moment ! Car Dupont, semble en effet être l’homme qui peut tout changer au jeu morose et très critiqué du XV de France. La tournée en Nouvelle-Zélande ainsi que celle du mois de novembre sont marqué la pire période du mandat de Galthié, en poste depuis 2019. Mais quoi de mieux que le retour du Meilleur joueur World Rugby 2021 pour calmer les choses et surtout, relancer l’engouement à un an et demi de la prochaine Coupe du monde ?