PSG - Cette star qui se prend un avertissement : «Si tu ne le recadres pas, tu le retrouves au PMU»

Amadou Diawara

Ce mercredi, Vincent Moscato était présent dans l'émission le Super Moscato Show sur RMC Sport. Interrogé sur la victoire du PSG contre l'AS Monaco, l'ancien joueur du Stade Français a poussé un énorme coup de gueule. En effet, Vincent Moscato a affirmé que l'une des stars de Luis Enrique avait pris la grosse tête.

Vincent Moscato s'est emporté sur le plateau du Super Moscato Show ce mercredi. Après la victoire du PSG face à l'AS Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions (3-2 ce mardi soir), l'ancien pensionnaire du Stade Français s'est en pris à un joueur de Luis Enrique. Pourtant, ce pensionnaire du PSG a été élu homme du match au stade Louis II.

Doué a-t-il mis tout le monde d'accord ?



🗣️ Vincent : "Tu lui donnes raison et c'est ça qui les rend fous à ces jeunes ! Si tu ne le recadres pas, tu l'as perdu dans deux ans et tu le retrouves au PMU à jouer les chevaux avec Pierrot." #RMCLive pic.twitter.com/otn2NOmwbG — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 18, 2026

«T'imagine le boulard de ce mec» « Désiré Doué a-t-il mis tout le monde d'accord ? C'est justement pour ça qu'il devienne fous les mômes, parce que là il a fait ça (il imite la célébration d'après but de Désiré Doué, qui s'est bouché les oreilles à Monaco). Tout le monde dit : "ouais, il a raison, il a marqué deux buts", mais non, il n'a pas raison. Il y a de la tenue à avoir », a pesté Vincent Moscato, avant d'en rajouter une couche.