Cyclisme : Le successeur programmé de Pogacar confirme !

Cela fait plus d'un an que l'équipe UAE réfléchit à celui qui prendra un jour la succession de Tadej Pogacar. Après avoir un temps songé à Juan Ayuso, Joxean Fernandez-Matxin, directeur sportif principal de l'équipe, a coché depuis l'été dernier le nom d'Isaac Del Toro. Ce dernier ne cesse de confirmer depuis qu'il a bien le profil, comme hier encore sur les terribles pentes du Jebel Mobrah, lors du Tour UAE...
Soucieux de toujours être dans l'anticipation, le staff de l'équipe UAE Team Emirates, et notamment le directeur sportif principal, Joxean Fernandez-Matxin, réfléchit depuis un an à l'identité de celui qui pourrait être amené à prendre un jour la succession de Tadej Pogacar, lorsque le règne de ce dernier arrivera sur la fin.
Il continue de marquer des points dans l'optique de l'après-Pogacar
Si dans un premier temps, Fernandez-Matxin avait envisagé l'option Juan Ayuso, il a depuis changé d'optique et a ciblé le profil du jeune grimpeur mexicain Isaac Del Toro, qui a terminé deuxième du Tour d'Italie l'an dernier, perdant le maillot rose sur une erreur tactique de l'équipe lors de la dernière étape de montagne alors que la victoire finale lui tendait les bras. Depuis, Del Toro n'a cessé de confirmer, trustant les victoires dans les semi-classiques italiennes de fin de saison, à l'image du Maître.
Il a décroché Evenepoel dans la terrible montée du Jebel Mobrah
Désormais installé comme leader numéro un lorsque Pogacar n'est pas présent au départ, Isaac Del Toro a de nouveau donné des gages cette semaine sur le Tour UAE, écrasant Evenepoel sur les terribles pentes du Jebel Mobrah (15 kilomètres à 8,5%) pour finir à quelques secondes du vainqueur Antonio Tiberi, prenant position à 15 secondes de ce dernier au général en attendant une nouvelle arrivée au sommet demain. Après la ligne, Del Toro ne cachait pas sa satisfaction dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Sur le profil, on se fait une idée de la difficulté de l’ascension, mais la grimper est d’un tout autre niveau de difficulté. J'ai fait très attention à mon effort et j'ai essayé de le gérer pendant la montée. Je pense que l'équipe a fait un travail parfait pour contrôler la situation et m'aider. Grâce à eux, j'ai pu avoir la confiance nécessaire pour tenter quelque chose dans le final. J'ai vraiment essayé de rattraper Tiberi, mais il allait très vite et était très fort, donc chapeau à lui. Je suis vraiment content de mon effort et du travail de l'équipe. Lors du contre-la-montre hier, j'ai réalisé une performance correcte, ce n'était pas ma meilleure, mais c'est satisfaisant. Je suis optimiste pour la suite de la course ».