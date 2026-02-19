Cyclisme : Le successeur programmé de Pogacar confirme !

Alexandre Higounet

Soucieux de toujours être dans l'anticipation, le staff de l'équipe UAE Team Emirates, et notamment le directeur sportif principal, Joxean Fernandez-Matxin, réfléchit depuis un an à l'identité de celui qui pourrait être amené à prendre un jour la succession de Tadej Pogacar, lorsque le règne de ce dernier arrivera sur la fin.

Il continue de marquer des points dans l'optique de l'après-Pogacar Si dans un premier temps, Fernandez-Matxin avait envisagé l'option Juan Ayuso, il a depuis changé d'optique et a ciblé le profil du jeune grimpeur mexicain Isaac Del Toro, qui a terminé deuxième du Tour d'Italie l'an dernier, perdant le maillot rose sur une erreur tactique de l'équipe lors de la dernière étape de montagne alors que la victoire finale lui tendait les bras. Depuis, Del Toro n'a cessé de confirmer, trustant les victoires dans les semi-classiques italiennes de fin de saison, à l'image du Maître.