Cyclisme : Pogacar ? Le message fort d'Evenepoel

Après un début de saison canon, Remco Evenepoel passait un premier vrai test dans sa capacité à franchir la haute montagne hier à l'occasion de l'arrivée au sommet du Jebel Mobrah (15km à 8,5%) lors de la troisième étape du Tour UAE. Et après un nouveau passage à vide dans une longue ascension, marquée par une lourde défaite face au lieutenant de Pogacar Isaac Del Toro, le double champion olympique a adressé un message fort quant à ses ambitions.
Dans son projet Tour de France, Remco Evenepoel sait qu'il existe un domaine dans lequel il doit absolument franchir un palier, sa capacité à franchir la haute montagne au niveau du duo Pogacar-Vingegaard. Jusqu'à maintenant, le champion belge n'est jamais parvenu à approcher le rythme dans les cols des deux derniers vainqueurs du Tour. Evenepoel n'a pas caché qu'il comptait notamment sur son arrivée chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, une équipe spécialiste des Grands Tours, pour travailler ce point faible et se mettre à niveau.
« Pas de panique, j'ai déjà beaucoup couru, il faut rester calme et continuer »
Hier, à l'occasion de la troisième étape du Tour UAE arrivant au sommet de Jebel Mobrah, Remco Evenepoel passait un premier vrai test dans ce domaine face à Isaac Del Toro, le premier lieutenant de Pogacar. Ce test s'est avéré un échec, Evenepoel explosant à 5 kilomètres de l'arrivée et affichant un débours à l'arrivée de 2'04'' sur le vainqueur Antonio Tiberi et de 1'49'' sur Del Toro. Un contretemps embêtant, à l'heure où le Belge est censé monter en puissance dans les cols, mais qui ne perturbe pas sa marche en avant.
« J'ai attaqué un peu impulsivement au pied de la montée et je l'ai payé cher quelques kilomètres plus loin »
Interrogé par les médias ce matin, Remco Evenepoel a en effet adressé un message fort, expliquant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pas de panique. J'ai déjà beaucoup couru, et c'est une étape vers la Catalogne et les Ardennes. Il faut rester calme et continuer. Tout ira bien ». Un vrai message de leader, dégageant une sérénité qui assurément fera beaucoup de bien au sein de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe. Dans la foulée, le double champion olympique a tenté de trouver une explication pour ses difficultés : « Que s'est-il passé hier ? J'ai été lâché. Je n'avais pas les jambes très fraîches, toute la journée. Je n'ai peut-être pas bien assimilé l'effort intense de mardi et j'ai abordé l'ascension avec un peu trop d'assurance. Je me suis peut-être fait surprendre par les premiers attaquants. J'ai attaqué un peu impulsivement au pied de la montée et je l'ai payé cher quelques kilomètres plus loin ».