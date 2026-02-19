Cyclisme : Pogacar ? Le message fort d'Evenepoel

Alexandre Higounet

Après un début de saison canon, Remco Evenepoel passait un premier vrai test dans sa capacité à franchir la haute montagne hier à l'occasion de l'arrivée au sommet du Jebel Mobrah (15km à 8,5%) lors de la troisième étape du Tour UAE. Et après un nouveau passage à vide dans une longue ascension, marquée par une lourde défaite face au lieutenant de Pogacar Isaac Del Toro, le double champion olympique a adressé un message fort quant à ses ambitions.

Dans son projet Tour de France, Remco Evenepoel sait qu'il existe un domaine dans lequel il doit absolument franchir un palier, sa capacité à franchir la haute montagne au niveau du duo Pogacar-Vingegaard. Jusqu'à maintenant, le champion belge n'est jamais parvenu à approcher le rythme dans les cols des deux derniers vainqueurs du Tour. Evenepoel n'a pas caché qu'il comptait notamment sur son arrivée chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, une équipe spécialiste des Grands Tours, pour travailler ce point faible et se mettre à niveau.

« Pas de panique, j'ai déjà beaucoup couru, il faut rester calme et continuer » Hier, à l'occasion de la troisième étape du Tour UAE arrivant au sommet de Jebel Mobrah, Remco Evenepoel passait un premier vrai test dans ce domaine face à Isaac Del Toro, le premier lieutenant de Pogacar. Ce test s'est avéré un échec, Evenepoel explosant à 5 kilomètres de l'arrivée et affichant un débours à l'arrivée de 2'04'' sur le vainqueur Antonio Tiberi et de 1'49'' sur Del Toro. Un contretemps embêtant, à l'heure où le Belge est censé monter en puissance dans les cols, mais qui ne perturbe pas sa marche en avant.