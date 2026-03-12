Cyclisme : Le constat effrayant de son agent sur les entraînement de Pogacar !

Alexandre Higounet

Depuis la chute subie par Jonas Vingegaard à l'occasion d'une sortie d'entraînement dans le sud de l'Espagne au tout début du mois de février, alors qu'il tentait de semer un cycliste amateur qui avait pris sa roue, les perturbations vécues par les stars du peloton sur leurs routes d'entraînement ont été mises sur le devant de la scène. Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike avait lui-même évoqué le sujet lors d'une interview récente, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Même si je pense que je ne devrais pas avoir à le faire, je dois quand même tenir compte de la personne qui me suit. Si je freine brusquement, il pourrait me percuter. Si j'ai besoin de me moucher, je ne peux pas le faire sans y penser, car je risque de le heurter. Je dois constamment penser à la présence des autres ». Sans parler de ceux qui prennent des risques pour filmer ou prendre une photo dans la roue.

Une ruse établie pour permettre à Pogacar d'échapper aux cyclistes amateurs Autant d'éléments qui ont d'ailleurs incité l'équipe UAE Team Emirates à placer un véhicule suiveur derrière Tadej Pogacar, le premier exposé au problème, afin de prévenir de ce genre de situation. Ces dernières heures, à l'occasion d'un entretien accordé à Wielerflits, rapporté par cyclinguptodate.com, Alex Carera, l'agent du champion slovène, a confirmé l'existence du problème : « Il est vrai que chaque année, il devient de plus en plus difficile pour les plus grands noms du cyclisme de s'entraîner seuls sur route. Il y a quelques mois, en concertation avec la direction de l'équipe UAE Team Emirates XRG, nous avons décidé que Tadej s'entraînerait occasionnellement avec un maillot d'une couleur différente. Il portera les noms des sponsors, mais sa couleur sera différente du maillot arc-en-ciel ou du maillot blanc de l'équipe. De la sorte, il leur faut dix secondes de plus pour reconnaître Tadej, car il est habillé différemment de ce qu'ils voient à la télévision pendant les courses ». Suffisant pour que le Slovène parte loin devant.