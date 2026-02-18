Cyclisme : Evenepoel se trompe-t-il de direction face à Pogacar ?

Alexandre Higounet

Pour accomplir son rêve de devenir le premier belge depuis Eddy Merckx à remporter le Tour de France, Remco Evenepoel sait qu'il lui faudra parvenir à tenir la roue de Pogacar dans les ascensions. Le Belge affirme avoir identifié le point précis sur lequel il doit franchir un palier. Mais est-il parti dans la bonne direction ?

Dans son grand objectif de remporter un jour le Tour de France, Remco Evenepoel sait qu'il lui faut absolument se mettre au niveau de Tadej Pogacar dans les ascensions, afin de limiter au maximum la perte de temps en attendant les contre-la-montre pour faire l'écart. Dans cette optique, le double champion olympique belge a récemment expliqué travailler un point spécifique, décisif selon les analyses du staff de Red Bull-Bora-Hansgrohe pour résister à Pogacar.

Avant de tenir les 5-10 minutes à puissance maximale de Pogacar... Evenepoel a ainsi détaillé : « Pogacar ? J'ai beaucoup appris de notre dernière confrontation. J'étais vraiment à haut niveau et j'ai pu batailler avec lui dans la côte où il m'a lâché. Pendant 20-30 secondes, j'ai dû récupérer d'un premier effort. Ce sont ces choses-là qu'on travaille, qu'on veut améliorer. C'est sur ces 5-10 minutes que Tadej fait la différence. C'est ce qu'on travaille : être pendant cinq à dix minutes à une certaine puissance. Pour l'instant, tout se passe bien à l'entraînement. J'espère un jour pouvoir être à côté de lui, peut-être même devant ».