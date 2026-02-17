Cyclisme : Interrogation autour de l'avenir de l'équipe de Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard s'est lancé dans une nouvelle approche du Tour de France, passant par le Tour d'Italie, avec dans l'idée de retrouver une nouvelle motivation et de casser la spirale de la défaite dans laquelle il est enfermée face à Pogacar, un questionnement autour de l'avenir de l'équipe Visma-Lease A Bike s'est fait jour ces dernières heures, même si le patron Richard Plugge a tenu un discours très rassurant.

Jonas Vingegaard a lancé en cette année 2026 une petite révolution interne dans son approche du Tour de France, d'une part en modifiant totalement son programme, qui passera désormais par le Tour d'Italie, d'autre part avec un changement d'entraîneur, son coach de toujours ayant décidé de quitter l'équipe Visma-Lease A Bike ces dernières semaines. Le leader danois voulait changer des choses pour casser la spirale de la défaite face à Pogacar, le voilà servi.

Visma arrête son partenariat en tant que sponsor numéro un à la fin de l'année Ces dernières heures, un nouveau changement a été annoncé par le patron de l'équipe Richard Plugge, et il est trop tôt pour savoir si celui-ci constitue une bonne nouvelle. Ce dernier a annoncé que l'équipe allait chercher un nouveau sponsor principal, Visma arrêtant son partenariat en tant que numéro un au terme de son contrat cette année. Mais selon le Het Laatste Nieuws, il ne s'agit pas d'un problème financier pour l'équipe, qui chercherait surtout un nouveau partenaire pour augmenter drastiquement son budget et concurrencer les grosses écuries UAE Team Emirates et Red Bull-Bora-Hansgrohe. Selon HLN, des contacts précis seraient déjà menés en ce sens avec de nouveaux sponsors potentiels.