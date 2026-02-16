Cyclisme : « Pogacar est-il battable ? Oui »

Alexandre Higounet

Alors que la campagne des classiques va bientôt s'ouvrir et qu'elle passera rapidement par les Strade Bianche, une de ses courses fétiches, l'Anglais Tom Pidcock ne semble pas effrayé à l'idée de retrouver sur sa route le monstre Tadej Pogacar. Le coureur anglais, qui a semble-t-il retrouvé de grandes sensations, apparaît déterminé au combat avec le Slovène.

Tadej Pogacar n'en a pas fait mystère, il a pointé Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, comme les deux grands objectifs de sa saison, devant même une victoire au Tour de France. Au vu de la détermination qu'il manifeste pour décrocher la victoire à San Remo et sur le vélodrome de Roubaix, nul doute que Pogacar sera au sommet de sa forme. Cela laisse-t-il une chance à ses adversaires, Mathieu Van der Poel mis à part ?

« Pogacar ? Il n'y a pas de stratégie, tout le monde est vulnérable, c'est tout ce que je sais » Tom Pidcock, le coureur tout terrain britannique, capable de briller sur Paris-Roubaix comme sur Liège-Bastogne-Liège, a été interrogé sur le sujet, lui qui retrouvera normalement Tadej Pogacar sur les Strade Bianche, l'une de ses courses fétiches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le surdoué anglais, qui apparaît cette saison dans d'excellentes dispositions physiques et mentales, ne se laisse pas perturber par la perspective de devoir affronter Pogacar.