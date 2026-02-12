Cyclisme : « Tadej, c'est vraiment quelqu'un de très humble »

Alexandre Higounet

Alors qu'il dispose aujourd'hui du statut de meilleur coureur du monde, et bientôt peut-être de l'histoire, qu'il fait désormais partie des stars internationales, Tadej Pogacar n'a pas changé radicalement de comportement, que ce soit vis-à-vis du public ou des autres coureurs. Son humilité a d'ailleurs été mise en avant par son ancien coéquipier chez UAE Team Emirates, Diego Ulissi.

Avec l'accumulation des victoires prestigieuses qu'il inscrit à son palmarès, Tadej Pogacar apparaît en route pour devenir le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme. Sa notoriété est désormais devenue mondiale, dépassant largement le cadre du cyclisme, comme a pu le constater le coureur belge Oliver Naesen, qui a récemment commenté : « La domination de Pogacar et Van der Poel sur les classiques ? On ne pourra vraiment juger de ce qu'ils font que dans quelques années. Parce que Pogacar ne va pas tenir à ce rythme pendant encore dix ans. Ça a l'air incroyablement difficile d'être à sa place. J'ai vu récemment une petite vidéo d'une pause pipi à l'entraînement, avec un fan qui court vers lui. Il a du mal à remonter son cuissard. C'est vraiment pas drôle. Déjà moi, quand je suis avec mon chariot au supermarché, les gens regardent et disent : "Tiens, un paquet de chips, qu'est-ce qu'on fait là ?" Pogacar, pour sa pause-café à l'entraînement, il lui faut quasiment une table dans un coin sombre. Il semble incroyablement difficile de vivre à sa place ».

« Des champions comme Tadej sont un atout pour le cyclisme » Malgré son statut et la pression liée à sa notoriété XXL, le leader slovène a toujours gardé un comportement souriant, accessible et collectif, que ce soit à l'intention du public, de ses adversaires ou de ses partenaires. Et pour le coureur italien Diego Ulissi, qui l'a côtoyé plusieurs saisons sous le maillot de l'équipe UAE Team Emirates, cela tient à son caractère naturellement humble.