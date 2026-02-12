Cyclisme : Van der Poel a-t-il lancé un message à Pogacar ?

Alexandre Higounet

Mathieu Van der Poel le sait pertinemment, un choc XXL s'annonce avec Tadej Pogacar sur la prochaine campagne des classiques, notamment autour de deux grands objectifs, Milan San Remo et Paris-Roubaix, deux territoires conquis par le Hollandais et que le Slovène rêve de gagner. Et en préparation du duel qui s'approche, Van der Poel pourrait avoir adressé un message au double champion du monde...

Mathieu Van der Poel le sait pertinemment, il va être très attaqué au printemps sur deux territoires qu'il a conquis ces dernières années, à savoir Milan San Remo et Paris-Roubaix. Très attaqué par un coureur en particulier, et pas n'importe lequel : Tadej Pogacar, qui martèle depuis plusieurs mois que son grand objectif de l'année sera de lever les bras sur l'une de ces deux courses, qu'il rêve de gagner pour compléter sa collection de Monuments.

« On peut aussi gagner des courses en étant plus malin » Un duel XXL s'annonce donc à San Remo comme à Roubaix, et Mathieu Van der Poel ne compte pas céder un centimètre de terrain. Est-ce dans ce cadre qu'il faut interpréter les dernières déclarations du champion hollandais à l'évocation de ces rendez-vous ? A l'occasion d'une discussion pour le Whoop Podcast, le Hollandais a ainsi affirmé au sujet - notamment - des classiques printanières, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « On peut aussi gagner des courses en étant plus malin, ou en faisant les bons choix au bon moment. C'est bien sûr important d'avoir les watts, mais on peut aussi gagner des courses en étant plus malin. Dans les ascensions, les chiffres de puissance parlent d'eux-mêmes. La plupart du temps, c'est le plus fort qui gagne. Dans les classiques, il y a une multitude de situations de course différentes, une multitude de tactiques. C'est ce qui les rend passionnantes ».