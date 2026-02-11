Cyclisme : Evenepoel capable de battre Pogacar ? Sagan y croit !

Alexandre Higounet

Alor qu'il s'est lancé dans une grande opération de conquête du Tour de France en rejoignant cet hiver l'armada Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel devra pour cela dominer Tadej Pogacar. Un défi impossible ? L'ancien triple champion du monde Peter Sagan a été interrogé sur le sujet, et il a pointé certaines raisons qui permettent de croire dans les chances du champion belge.

Remco Evenepoel réalise un début de saison canon, apparaissant bien parti dans son objectif de franchir un cap pour lui permettre de rivaliser en haute montagne avec le duo Vingegaard-Pogacar et ainsi concrétiser son projet Tour de France, lui qui rêve de devenir le premier Belge à ramener le maillot jaune depuis Eddy Merckx.

« Ce qui m'a impressionné avec Evenepoel, c'est qu'on voyait dès ses débuts qu'il était différent » Evenepoel n'a pas caché qu'il avait fait le plein de confiance et d'ambition en voyant son corps répondre de la sorte en début de saison, suivant le plan de vol censé lui permettre de suivre le Slovène dans les moments clés en juillet : « Pogacar ? J'ai beaucoup appris de notre dernière confrontation. J'étais vraiment à haut niveau et j'ai pu batailler avec lui dans la côte où il m'a lâché. Pendant 20-30 secondes, j'ai dû récupérer d'un premier effort. Ce sont ces choses-là qu'on travaille, qu'on veut améliorer. C'est sur ces 5-10 minutes que Tadej fait la différence. C'est ce qu'on travaille : être pendant cinq à dix minutes à une certaine puissance. Pour l'instant, tout se passe bien à l'entraînement. J'espère un jour pouvoir être à côté de lui, peut-être même devant ».