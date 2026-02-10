Cyclisme : Il défend la stratégie 100% Tour de France de Remco Evenepoel

Alexandre Higounet

A l'occasion de la présentation de la saison 2026, Ralph Denk, le patron de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, a clairement indiqué que le Tour de France était la priorité absolue de Remco Evenepoel et que tout son programme serait bâti en fonction de cet objectif, afin qu'il y arrive au maximum de ses possibilités. Ancien coureur devenu consultant, José de Cauwer a défendu cette ligne stratégique ces dernières heures.

Vainqueur du Tour de Valence, une course par étapes au parcours plutôt montagneux, quelques jours après avoir remporté les deux courses vallonnées du challenge de Majorque, Remco Evenepoel réalise un début de saison canon, qui valide son travail de préparation et laisse ouvertes de grandes perspectives pour la saison, comme l'a souligné José De Cauwer, ancien cycliste devenu consultant en Belgique.

« Nous verrons Evenepoel à son meilleur cette saison » De Cauwer a ainsi lancé sur Sporza.be dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Remco a traversé l'hiver sans encombre et a travaillé sans relâche. Ces résultats ne sont donc pas une surprise. Mais il ne faut pas pour autant tenir pour acquis tout ce que fait Remco ». Pour De Cauwer, Remco Evenepoel est à l'orée d'une grande saison : « Il a maintenant 26 ans, il est mûr et prêt à donner le meilleur de lui-même. Sauf incident, nous verrons Evenepoel à son meilleur niveau cette saison ».