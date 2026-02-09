Cyclisme : L'équipe de Vingegaard a retenu la leçon...

Alexandre Higounet

L'an dernier, la Visma-Lease A Bike avait décidé de miser sur une grande offensive en troisième semaine pour renverser Pogacar et remporter le Tour de France, misant sur ce qu'elle estime être le point fort de Vingegaard face au Slovène : son endurance. Seulement alors qu'elle était parvenu à isoler le maillot jaune suite à une ascension terrible de la Madeleine dans la première étape reine des Alpes, la formation hollandaise avait soudain stoppé ses opérations dans la vallée menant au col de la Loze, semblant convaincue que Pogacar était intouchable.

L'équipe de Vingegaard a compris qu'elle avait stoppé son offensive trop tôt l'an dernier... Seulement quelques jours plus tard, Van Aert sortait de sa roue un Pogacar visiblement fatigué sur les pavés de la rue Lepic pour lever les bras sur les Champs-Elysées. Et quelques semaines après l'arrivée du Tour de France, Tim Wellens, l'un des équipiers du Slovène chez UAE Team Emirates, avait confié : « Il me semble que Tadej en a parlé, donc on peut le dire maintenant. Sur l'étape de Valence, il me dit : ''Tim, on a un problème j'ai super mal au genou''. A tel point qu'il est descendu jusqu'à la voiture du médecin pour se faire ausculter. Il est allé à l'hôpital après la course pour passer des examens, ils lui ont trouvé une inflammation ou quelque chose dans le genre, et personne ne l'a su ! J'étais persuadé que ça fuiterait. Il a beaucoup souffert, on avait des doutes sur sa capacité à aller au bout. On a pensé à son abandon. Dans le bus, on voyait que son corps n'était pas bien, il était tout liquide. C'était un soulagement de le voir tenir jusqu'à Paris. Et c'était un soulagement qu'il ne lâche pas en montagne. Tout le monde se demandait pourquoi il n'attaquait pas, en fait, c'était compréhensible. Après on s'inquiétait pour lui physiquement, mais mentalement, j'étais étonné de lire qu'il avait hâte de rentrer à la maison ».