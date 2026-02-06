Cyclisme : « C'est en train de tuer le cyclisme »

Alexandre Higounet

A l'occasion d'une discussion pour le Roadman Podcast, relayé par cyclinguptodate.com, Michael Mathews, le puncheur-sprinteur australien a livré ses réflexions sur l'évolution du cyclisme. En fin de carrière, le coureur est bien placé pour constater des changements en cours. Et son discours apparaît sans concession sur ce qu'est en train de devenir le cyclisme...

« Leur objectif, c'est d'avoir le plus de coureurs possible dans le top 10 » Michael Matthews l'affirme avec force, il ne reconnaît plus le sport dans lequel il a débuté, et il pointe une raison principale à cela, l'omniprésence du système des points UCI, qui conditionnent énormément de choses, dont l'appartenance d'une équipe au World Tour : « Franchement, ce qui tue vraiment le cyclisme, ce sont ces points. On voit tellement d'équipes maintenant, pas seulement Astana, mais beaucoup d'autres qui composent leur effectif pour que le plus grand nombre possible de leurs coureurs se disputent la victoire. Comment ça favorise l'esprit d'équipe ? Leur objectif, c'est d'avoir le plus de coureurs possible dans le top 10. On essaie de faire comprendre aux fans de cyclisme que c'est un sport d'équipe, et puis on voit à l'arrivée trois sprinteurs de la même équipe qui s'affrontent au sprint. Pour moi, ça détruit le cyclisme. Je suis totalement en désaccord avec ça ».