Cyclisme : « Oui, Van Aert peut battre Van der Poel et Pogacar ! »

Alors que tout le monde s'attend à un duel homérique entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar sur les classiques, que ce soit Milan San Remo, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, n'est-il pas possible qu'un troisième larron vienne tirer son épingle du jeu ? Patrick Lefévère, l'ancien boss de la Soudal-Quickstep, répond par l'affirmative et cite même le coureur qui pourrait bien y parvenir : Wout Van Aert.

Aujourd'hui, alors que la campagne des classiques va bientôt s'ouvrir, tout le monde se focalise sur le terrible duel qui s'annonce entre Tadej Pogacar, absolument déterminé à remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix pour compléter son palmarès dans les Monuments, et Mathieu Van der Poel, qui veut marquer l'histoire dans les classiques. A l'occasion du podcast Domestique Hotseat, l'ancien coureur Jens Voigt a par exemple estimé que Pogacar ne serait pas en mesure de battre Van der Poel sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « À mon avis, tant que Mathieu van der Poel est actif, en forme et qu'il court, il est quasiment impossible pour Tadej de remporter Paris-Roubaix ou Milan-San Remo. Ces courses correspondent bien mieux à Mathieu van der Poel. Et à l'inverse, tant que Tadej Pogacar court et garde l'envie de gagner, il est quasiment impossible pour Mathieu van der Poel de remporter les deux Monuments qui lui manquent, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, car ils sont trop vallonnés. J'adore le duel entre ces deux coureurs dans la quête de la victoire et des cinq Monuments, année après année. Ils se donnent à fond et nous offrent un spectacle exceptionnel ».

« Même avec Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, je pense toujours que Van Aert peut gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix » Seulement derrière le duo Pogacar-Van der Poel, n'est-il pas envisageable qu'un troisième larron crée la surprise et tire son épingle du jeu ? Pour Patrick Lefévère, l'ancien patron de Soudal-Quickstep, l'hypothèse est clairement ouverte. Et à l'occasion du podcast de La Dernière Heure relayé par cyclinguptodate.com, Lefévère cite même le nom du coureur auquel y pense : « Van Aert ? Je pense toujours qu'il peut gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Même avec Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel au départ. Pourquoi pas ! ».