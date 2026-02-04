Cyclisme : Pogacar ? Le jour où Evenepoel va passer un test fatidique...

Alexandre Higounet

Alors qu'il a écrasé ses adversaires lors de sa reprise de la compétition la semaine dernière au Challenge de Majorque, remportant haut la main les deux courses de moyenne montagne disputées vendredi et samedi, Remco Evenepoel apparaît gonflé à bloc dans son objectif de se mettre au niveau de Pogacar pour rivaliser sur le Tour de France. Et dans cette optique, il passera un test fatidique sur une course bien précise...

Remco Evenepoel voulait savoir où il en était dans son objectif de franchir un palier pour rivaliser avec Tadej Pogacar, il n'a pas été déçu. A l'occasion de sa reprise de la compétition au challenge de Majorque, le double champion olympique belge a littéralement écrasé la concurrence, réalisant deux raids solitaires de longue distance pour remporter les deux courses de moyenne montagne du challenge.

« Il y a des signes qui laissent penser que je peux gagner le Tour de France » A l'occasion de l'émission Bistrot Vélo sur Eurosport, Evenepoel est apparu confiant et serein, conforté par ce qu'il avait ressenti sur les routes de Majorque, déclarant dans des propos rapportés par Marca : « L'an dernier, la seule course en ligne que j'avais gagnée était la Flèche Brabançonne. Cette année, j'en ai déjà gagné deux. C'est bon pour la confiance et la motivation ».